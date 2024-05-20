الزيادة عشر دراهم في سعر البوطا.. هل ستؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن قرار رفع الدعم تدريجيا عن أسعار بعض المواد المدعمة كغاز البوتان سيدخل حيز التنفيذ بداية من يومه الاثنين 20 غشت.
و سيتم في المرحلة الأولى إقرار زيادة بقيمة درهمين و نصف بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و زيادة عشرة دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 10 كيلوغرامات.
هاته الزيادة وفق الحكومة لم تأت بشكل مفاجئ و إنما في ظل إصلاحات جذرية همت بالأساس دعم الفئات المستهدفة ماديا بشكل شهري و كذلك في ظل رفع الأجور بالقطاعين العام و الخاص.
و حسب ما قدمته الحكومة من معطيات، فقد تم استفادة 3,6 مليون أسرة إلى غاية أبريل الماضي من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، كما تم تعميم التغطية الصحية لأكثر من 4,2 مليون أسرة و التي تستفيد من برنامج أمو-تضامن، كما أن 330 ألف أسرة استفادت من برنامج دعم السكن على مدى 3 سنوات.
أما فيما يخص الأجور، فقد تم وفق الحكومة دائما رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، ما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة إضافية.
في ظل كل هاته البرامج، كان لا بد من الشروع في إصلاح صندوق المقاصة الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة، و يرهنها في مصاريف ثبت أنها لا توجه بالأساس للفئات الهشة حيث ظهر بما لا يدع مجالا للشك أن دعم صندوق المقاصة بشكله الحالي لا يستفيد منه المواطن البسيط بالشكل الأمثل و إنما الذي يستفيد منه هم أغنياء الوطن.
زيادة عشر درهم في سعر “البوطا الكبيرة” و درهمين ونصف في سعر “البوطا الصغيرة”، خلق نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتبره ضربا للقدرة الشرائية للمغاربة و بين من يؤكد على نجاعته في ظل الدعم المالي المباشر الذي باتت تستفيد منه الأسر المسجلة في السجل الوطني و الاجتماعي، فما رأيكم أنتم متابعي هبة بريس بخصوص هذا الموضوع؟
16 تعليقات
غاز البيتان هو من النوع الرخيص جداً الذي يتم تقطيره من البترول الخام ذو الجودة المتدنية ولا علاقة له بالغاز الطبيعي..ومساهمة صندوق المقاصة في ضبط سعره غير دقيقة.. لأنه أصلا ينتج بتكلفة ضعيفة ويباع بسعر غالي.. أي أن الحكومة كانت تحمي إرتفاع السعر لصالح المحتكرين..والزيادة ستكون لها نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأنها سترفع من نسبة التضخم..وستدفع إلى تفقير عدد كبير من الناس بسبب تفشي الغلاء في مجموعة من المواد المرتبطة بالبوطا..
ليس في متناول المواطن المغربي
يتسائلون عن الزيادة في البوطة. هل ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن….
لاحول ولاقوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الله يخد فهم الحق
الدق و السكات
لا حول ولا قوه الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
اي زيادة الان ستكون لتمويل مشاريع موازين
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يارب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم لأنهم في هده الليلة ضمرو نفوس الفقراء حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
حسبنا الله ونعم الوكيل كان الله في عون المواطن
حسبنا الله ونعم الوكيل
بلاد القمع والتشرد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
و ماذا عن الذين لا حق لهم في الدعم و لا في الزيادة الشهرية ( المتقاعدين) ؟
ام انهم لا يستعملون الغاز و لا يلجون الاسواق !!!!!
هل من جواب مقنع ؟
اذا كانت هذه الزيادة لدعم السكن و دعم أجور الموظفين و الامو فما محل المتقاعدين من هذا هل يستثنون من الزيادات في الأسعار لكي يستثنون من الزيادة أسوة زملائهم الموظفين .ألم بفنون زهرة شبابهم لخدمة هذا الوطن كل من مكان كان يعمل فيه