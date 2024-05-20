خط جديد aerobus يربط وسط الدار البيضاء بمطار محمد الخامس الدولي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في إطار تحسين النقل و التنقل بالدار البيضاء و محيطها، و في ظل المشاريع الكبرى و الأوراش المفتوحة التي دخلتها بلادنا، و استعدادا لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى، تقرر إحداث خط جديد aerobus يربط وسط مدينة الدار البيضاء بمطار محمد الخامس الدولي.
و سيصبح بإمكان المسافرين القادمين و المغادرين من مطار محمد الخامس الوصول لمدينة الدار البيضاء بسهولة، باستعمال مختلف وسائل النقل المتوفرة سلفا كالقطار من وسط المطار أو سيارات الأجرة المتواجدة قبالة البوابة الرئيسية، و كذا حافلات aerobus التي ستدخل الخدمة في قادم الأيام.
و صادق مجلس مدينة الدار البيضاء على اعتماد حافلات جديدة من الطراز الحديث، خاصة بمطار محمد الخامس، ستؤمن نقل المسافرين من و إلى وسط مدينة الدار البيضاء و مطار محمد الخامس.
و ستكون البداية وفق معطيات خاصة، بأربع حافلات، تنطلق كل نصف ساعة، بين المطار و وسط المدينة، و لم يحدد سعرها بعد، غير أنه يتوقع أن تكون في حدود 40 إلى 50 درهم، باعتبارها أنها ستكون مزودة بمختلف وسائل الراحة مثل الانترنيت.
و قد حدد القائمون على تدبير حافلات aerobus مسارا دقيقيا ينطلق من وسط مدينة الدار البيضاء و بالضبط قبالة محطة القطار الدار البيضاء الميناء، و يمر بعدد منا النقاط الحيوية و الأماكن السياحية و مراكز تجمعات الفنادق كساحة الأمم المتحدة و حديقة الجامعة العربية و القطب المالي للدار البيضاء و كازانيرشور و غيرهم.
و سيكون خط aerobus المحدث مرتبطا بشبكات النقل الأخرى كالترامواي و الباصواي و محطات القطار، ليسهل عملية تنقل الركاب بسلاسة إلى باقي مناطق الدار البيضاء، و ذلك في إطار سياسة جعل كل المدينة مرتبطة فيما بينها بشبكة مواصلات عالية الجودة.
*الصورة من الأرشيف
2 تعليقات
اما في طنجة فلا حول و لا قوة إلا بالله.يبقى المسافرون ضحية أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة يستنزفونهم كيفما شاءوا.
اش غادي نقولوا حنا الناس ديال أزرو لا مطار لا اوزين لا جامعة لا حتى المدارس العليا لا شئ الا الله سبحان الخالق.