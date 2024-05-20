طقس الاثنين ..انخفاض ملموس في درجة الحرارة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، تسجيل سحب منخفضة مصحوبة بأمطار جد خفيفة أو بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالسهول الشمالية الغربية وبالريف الغربي.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح بالشمال-الغربي للأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 10 و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية، وسترتفع بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي