الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب رئوي

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد أنّ فحوصا طبية أجريت للملك سلمان بن عبد العزيز (88 عاماً) أظهرت أنّه يعاني التهاباً في الرئة، مشيراً إلى أنّ الأطباء أعدّوا له برنامجاً علاجياً يعتمد على مضاد حيوي.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ خادم الحرمين الشريفين “استكمل الأحد الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبّين وجود التهاب في الرئة”.

وأضاف أن “الفريق الطبي المعالج ارتأى عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته”، وتابع أنّ الفريق الطبي قرر أن يخضع الملك “في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضادّ حيوي حتى يزول الالتهاب”.