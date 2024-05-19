سفيان البقالي

الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى : العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 م موانع

2024-05-19 / 22:45
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فاز البطل العالمي والأولمبي المغربي سفيان البقالي، بسباق 3000 م موانع، ضمن الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى رابع محطات العصبة الماسية، التي جرت منافساتها اليوم الأحد، بالملعب الكبير لمراكش.

وقطع البقالي مسافة السباق في زمن قدره 8د و09 ث و100/40 متقدما على الإثيوبي والي كيتنيت (8د و09 ث و 100/78) والكيني أموس سيريم (8د 10 ث و 100/82).

2024-05-19 / 22:45
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