الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى : العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 م موانع

فاز البطل العالمي والأولمبي المغربي سفيان البقالي، بسباق 3000 م موانع، ضمن الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى رابع محطات العصبة الماسية، التي جرت منافساتها اليوم الأحد، بالملعب الكبير لمراكش.

وقطع البقالي مسافة السباق في زمن قدره 8د و09 ث و100/40 متقدما على الإثيوبي والي كيتنيت (8د و09 ث و 100/78) والكيني أموس سيريم (8د 10 ث و 100/82).