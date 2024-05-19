حادث سير يخلف جرحى وسط اكادير
خلف حادث سير، اليوم الاحد ، وسط مدينة اكادير ، إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، ونجاة اخرين من موت محقق، بعد ان فقد سائق سيارة خفيفة التحكم ، ليصدم بعمود كهربائي بالمدارة الطرقية بين احياء “صونابا وفونتي العليا ” على الطريق الرابط بين اكادير انزكان .
و ذكرت مصادرنا ، بأن السائق فقد السيطرة على مقود سيارته ، ليحتكّ بسيارة اجرة ، وبعدها يتجاوز عربتين ، في محاولة منه التحكم ، قبل ان يصطدم بعمود وإصابته بجروح رفقة سيدة .
و مباشرة بعد الحادث، هرعت إلى موقع الحادث عناصر الامن وسيارة الإسعاف لنقل المصابين ،وفتح بحث في ملابسات الحادثة والكشف عن جميع ظروفها .
11 تعليقات
ولد الفشوش كان في حالة سكر ..
السكر العلني والسياقة. يجب أن يسحب منه رخصة السياقة..
الله يحفظهم من كل سوء يارب
نسأل السلامة والعافية
يارب سلامة
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشافيهم يارب العالمين
بالشفاء العاجل
نسأل الله السلامة والعافية
الله واكبر نسأل الله لهم السلامة
الله ايشافيهم
لا حول ولا قوة الا بالله
الحمد لله على سلامتهم