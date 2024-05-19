حادث سير يخلف جرحى وسط اكادير

2024-05-19 / 21:16
11

 

خلف حادث سير، اليوم الاحد ، وسط مدينة اكادير ، إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، ونجاة اخرين من موت محقق، بعد ان فقد سائق سيارة خفيفة التحكم ، ليصدم بعمود كهربائي بالمدارة الطرقية بين احياء “صونابا وفونتي العليا ” على الطريق الرابط بين اكادير انزكان .

و ذكرت مصادرنا ، بأن السائق فقد السيطرة على مقود سيارته ، ليحتكّ بسيارة اجرة ، وبعدها يتجاوز عربتين ، في محاولة منه التحكم ، قبل ان يصطدم بعمود وإصابته بجروح رفقة سيدة .

و مباشرة بعد الحادث، هرعت إلى موقع الحادث عناصر الامن وسيارة الإسعاف لنقل المصابين ،وفتح بحث في ملابسات الحادثة والكشف عن جميع ظروفها .

2024-05-19 / 21:16
11

مقالات ذات صلة

عامل تطوان يقود تدشينات بمناسبة ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية…

2024-05-19 / 23:08

وزارة الثقافة : أزيد من 310 ألف شخص زاروا…

2024-05-19 / 21:52

عندما يرفع القرآن صاحبه…وتنحني السنابل الملأى تواضعا

2024-05-19 / 21:07

أزيلال : اربعيني يق..تل شخص بسبب شكوك حول الخيانة…

2024-05-19 / 20:58

بيع الأضاحي “بالكاراجات” يجر وزير الداخلية للمساءلة بالبرلمان

2024-05-19 / 20:04

الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العربي لكفاءة الطاقة

2024-05-19 / 19:27

نقابة العدل تلوح باضراب وطني بسبب ” مشروع النظام…

2024-05-19 / 19:15

عشية انطلاق مناورات الأسد الافريقي ..الجيش الأمريكي ينشر خريطة…

2024-05-19 / 18:59

طنجة..مصرع تلميذ غرقا ببحيرة “الراهراه”

2024-05-19 / 18:36
صندوق المقاصة .. تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر

استكمالا لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.. الحكومة ترفع جزئيا الدعم…

2024-05-19 / 17:44

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى