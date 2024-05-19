نهضة بركان ينهزم أمام الزمالك ويفشل في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية

2024-05-19 / 20:17
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توج الزمالك المصري بطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عقب فوزه على نهضة بركان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب القاهرة الدولي، لحساب إياب النهائي.

وسجل حمدي أحمد هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة حاسمة من زيزو.

وكان نهضة بركان قد فاز في مباراة الذهاب على أرضه بهدفين لواحد.

واستغل الزمالك المصري هدف تقليص الفارق الذي كان قد سجله في بركان، ليحسم بذلك المواجهة لصالحه بأفضلية الهدف خارج الديار.

2024-05-19 / 20:17
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‫3 تعليقات

  1. لا سيدي نهضة بركان لن ينهزم بل سرق منه التتويج. التحكيم مهزلة. يجب اعادة النظر فورا في التحكيم الافريقي. الاخوة المصريون خونة.

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