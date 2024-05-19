أزيلال : اربعيني يق..تل شخص بسبب شكوك حول الخيانة الزوجية
بعد يومين من البحث والتقصي ، حول ظروف ارتكاب جريمة قتل ، راح ضحيتها شخص ، تمكنت عناصر الدرك الملكي بأيت عتاب بإقليم أزيلال، من فك لغز الجريمة بعد الوصول إلى هوية مرتكبها والسبب الرئيسي هو شكه في تربص الضحية بزوجته .
المتهم بالجريمة والذي لازال في حالة فرار، قام بتوجيه ضربات قاتلة للمتربص بزوجته وسط إحدى الحقول الزراعية.
مصادر محلية، رجحت ان تكون الجريمة بسبب شكوك حول خيانة زوجية مع شخص آخر، يقطن بنفس الدوار، ما جعله يراقب خطواته، قبل أن يمسك به داخل إحدى الحقول الزراعية ويوجه له ضربة قاتلة، أسقطته أرضا.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الدرك الملكي عثرت على جثة الهالك مرمية وسط الحقل، ليتم نقلها إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.
15 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون
ربي يرحمو او يجعلو من أهل الجنة او يصبر اهلو يارب
.. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربي يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته 🤲
ربي يرحمو و يجعلو من اهل الجنة
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب إليه ربي يرحمو
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربي يرحمو
ربي يرحمو ويصبر اهلو
اللهم اغفر له و ارحمه واجعله من أهل الجنة يا رب 🤲
الله يرحمو و يوسع عليه إن شاء الله
ربي يرحمو ويصبر اهله ويجعلو من أهل الجنة
ربي يرحمو و يغفر له انا لله وانا أليه رجعون
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه
الله رحم