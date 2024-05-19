القناة “13” العبرية: إسرائيل تنفي تورطها في حادث مروحية الرئيس الإيراني

قالت القناة “13” العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين مساء يوم الأحد إنه لا علاقة لإسرائيل في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت القناة العبرية نقلا عن المسؤولين: “أما بالنسبة لإسرائيل فالرسالة التي ترسلها إلى دول العالم هي أن تل أبيب ليس لها علاقة بالحادث”.

ومساء الأحد قال التلفزيون الإيراني إن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث “هبوط صعب” في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان الرئيس الإيراني في طريق العودة من مراسم افتتاح سد حدودي مشترك مع حدود أذربيجان حيث التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إنه “لا توجد أنباء جديدة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي”.