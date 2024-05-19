الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العربي لكفاءة الطاقة

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، اليوم الاحد، الاحتفالية الثانية عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة .

ومثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته الحالية حدثًا عربيا رفيع المستوى؛ شارك في فعالياته كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العاملة المعنيين بالكهرباء والطاقة، فضلًا عن نخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية.

وتضمن برنامج الاحتفالية جلسة حوارية حول دور البحث والتطوير والاختراع في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للوصول إلى أهداف كفاءة الطاقة في المنطقة العربية؛ وحلقة نقاش حول الإطار الاسترشادي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الاستراتيجي التراكمي لمشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ،علي بن إبراهيم المالكي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين.

وأوضح أن موضوع أمن الطاقة يبرز كمحور استراتيجي للأمن الوطني والعربي وكذلك العالمي، حيث يعد أمن الطاقة قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على الأمن القومي.

وتطرق الى التحديات على صعيد أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، مشيرا الى أن العالم يحتاج لمواجهة هذه التحديات إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة.

ولفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إلى أن كفاءة الطاقة تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يرتكز عليها أمن الطاقة وهي باختصار تقديم خدمات الطاقة بأقل تكلفة دون الإضرار بالجودة، إلى جانب إدارة الطلب على الطاقة عن طريق طرح مفاهيم مختلفة تتعلق بمفهوم كفاءة استخدام الطاقة بهدف الوصول إلى تخفيض استهلاك الطاقة بشكل لا يتعارض مع الخطط التنموية لكل دولة.

وذكر بأن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء اهتمت بموضوعات الطاقة المستدامة منذ انشائها؛ حيث تم اصدار عدد من التوصيات والقرارات المهمة للدول العربية، كما تمت متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة؛ واعداد دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية الذي يقدم معلومات إحصائية للتعرف على السياسات والبرامج المعتمدة في الدول العربية لرفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالأطر المؤسسية والقانونية والحوافز المالية اللازمة التي تم اتخاذها أو تلك التي يخطط لها في هذه المجالات.