عشية انطلاق مناورات الأسد الافريقي ..الجيش الأمريكي ينشر خريطة المغرب كاملة

تؤكد الولايات المتحدة بشكل مستمر على مواقفها الثابتة المعلن عنها سابقا بخصوص تأييد مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة المغربية بنشر خريطة المغرب كاملة .

ونشرت قيادة الجيش الأمريكي لقسم أوروبا وإفريقيا فيديو ترويجي على قناتها بموقع يوتوب المناورات الأسد الافريقي بالمغرب ، يظهر خريطة المملكة المغربية كاملة وبصحرائها.

وستنظم القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة الأمريكية، بشكل مشترك، تمرين “الأسد الإفريقي 2024” في نسخته العشرين، من 20 إلى 31 مايو الحالي، في كل من مناطق بن جرير وأغادير وأقا وتفنيت، بالإضافة إلى منطقة طانطان في إقليم الصحراء.

وسوف تشهد المناورات مشاركة نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة من حوالي عشرين دولة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية.