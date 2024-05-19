طنجة..مصرع تلميذ غرقا ببحيرة “الراهراه”

لقي تلميذ في مقتبل العمر مصرعه بعد زوال امس السبت 18 ماي الجاري، إثر تعرضه لحادث غرق في بحيرة “الرهراه” بمدينة طنجة.

وقالت مصادر إن التلميذ الضحية كان يلعب رفقة زملائه قبل أن يدخل في خلاف مع احدهما تطور الى القاء قبعته في مياه البحيرة ردا على القائه الكرة .

وأضافت المصادر إن التلميذ الضحية قفز الى مياه البحيرة لسحب قبعته غير انه لم يتمكن من الخروج لعدم اجادته للسباحة

وقد تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات، في وقت باشرت مصالح الأمن تحرياتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.