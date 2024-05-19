قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بتعرض طائرة مروحية كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحادث “هبوط صعب”.

وكتب ميشيل على موقع “إكس”: “إننا نتابع عن كثب التقارير التي تفيد بأن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري، ولم يتم توضيح حالتهما بعد، ونحن نراقب الوضع عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

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رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يتعلق بحادثة مروحية الرئيس الإيراني

19.05.2024 | 17:01 GMT

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يتعلق بحادثة مروحية الرئيس الإيراني

AP

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بتعرض طائرة مروحية كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحادث “هبوط صعب”.

وكتب ميشيل على موقع “إكس”: “إننا نتابع عن كثب التقارير التي تفيد بأن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري، ولم يتم توضيح حالتهما بعد، ونحن نراقب الوضع عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

هذا وقالت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد إن مروحية الرئیس رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث “هبوط صعب” في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت المروحية تقل رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربيجان.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

كما أوعز رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، للقوات المسلحة والحرس الثوري والشرطة باستخدام كل إمكاناتهم للبحث عن مروحية الرئيس رئيسي ومرافقيه.

فيما أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أنهم تواصلوا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.