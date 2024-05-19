دعوات للصبر والصلاة ..استنفار في إيران بحثا عن رئيسي

2024-05-19 / 18:08
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وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الأحد، بتوظيف كافة الإمكانيات للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال باقري في بيان له: “يجب توظيف كافة إمكانيات ومعدات وقدرات الجيش والحرس الثوري والشرطة للإغاثة والبحث عن مروحية الرئيس ومرافقيه”، حسبما أوردته وكالة “تسنيم”.

وتتواجد القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة في المنطقة منذ الساعات الأولى للحادث.

في السياق، قال رئيس غرفة عمليات الهلال الأحمر إن 4 فرق اقتربت من إحداثيات مكان هبوط المروحية.

ونظراً لسوء الأحوال الجوية وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن عملية البحث صعبة ولا توجد إمكانية للبحث بالطائرات بدون طيار والمروحيات.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة بهادري جهورمي: “إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة؛ ومن حق الناس ووسائل الإعلام أن يكونوا على علم بآخر الأخبار حول حادث مروحية الرئيس، لكن بحسب إحداثيات موقع الحادث والأحوال الجوية لا يوجد أي خبر جديد حتى الآن”.

وتابع: “في هذه اللحظات الصبر والصلاة والثقة في مجموعات الإغاثة هي الطريق إلى الأمام”.

2024-05-19 / 18:08
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‫5 تعليقات

  1. يجب البحث عن المروحية الرئيس بآليات حديثة والذكية حتى تتمكن للوصول إلى مكان المروحية..

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  3. يا لطيف من قام على فعل ذلك فإنه سيؤدي الثمن غاليا ولن ينجو منه يبحث عن حرب مدمرة مع ايران.

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  4. من تعدى حدود الله مع ايران ظلم نفسه ومن هنا ستبدأ الحرب انه الرئيس وليس اللعب ….

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