سيدي مومن: مقاول كيلوح الضالا بالآلة في “نصاصات الليل”

ذكرت مصادر أن مقاولا قام ليلة أمس السبت في منتصف الليل باستقدام شاحنة محملة بالإسمنت المسلح لأجل ضخه في الأشغال الكبرى في بقعته التي يشيدها في حي سيدي مومن بالبيضاء .

وزادت المصادر أن الشاحنة خلقت جوا من الجلبة والضجيج أدى إلى حرمان الجيران من النوم والطمأنينة والراحة في عطلة نهاية أسبوعهم، مما جعل بعضهم يتوجه محتجا على المشرف على الورش، الذي تحداهم ودعاهم الى رفع شكاية لأي جهة يريدون، بداية من قائد الملحقة الإدارية إلى عامل العمالة مرورا بالشرطة، وكادت الأمور تتطور إلى الأسوأ بعد ذلك التدخل اللفظي العنيف للمشرف على الورش.

الى ذلك تم ربط الاتصال بالشرطة على الفور، واستمرت أشغال ضجيج الشاحنة حتى أفرغت كل حمولاتها وغادرت حوالي الواحدة والنصف ليلا، وبعد ذلك حضرت عناصر الشرطة الى عين المكان.

وختمت مصادر الجريدة أن المقاول المذكور لا يهتم بالقانون، فهو يعمل في ضجيجه جميع أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت والأحد وبالليل والنهار، وأنه حين يستقدم شاحنات مواد البناء يوقف الشاحنات فوق الرصيف ويغلق ذلك الشارع، ويعرقل السير ويمنع المواطنين من المرور، ولا يجد الناس المحتجون منه إلا خطاب الاستعلاء والاستقواء، وكأنه مرخص له بالقيام بتلك الأفعال المنافية للقانون.