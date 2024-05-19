ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35456 منذ اندلاع الحرب
أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35456 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم إحصاء « 70 شهيدا و110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية »، لافتة الى أن عدد الجرحى الاجمالي بلغ 79476 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.
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مقبلين غير مدبرين ربنا يتقبلهم من الشهداء
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}
احياء عند ربهم يرزقون هنيئا لهم الجنة باذن الله
{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}
هنيئا لهم الشهادة شرف الامة..
يحبون الآخرة كما تحبون الحياة
شهداء عند ربهم
هنيئا لهم الشهادة
رحمهم الله تعالى واسكنهم فسيح جناته أنا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء
شجاعة منقطعة النظير
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يارب العالمين
الله اكبر ربي يتقبلهم في صفوف الشهداء يارب
الله يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين