ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35456 منذ اندلاع الحرب

أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35456 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم إحصاء « 70 شهيدا و110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية »، لافتة الى أن عدد الجرحى الاجمالي بلغ 79476 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.