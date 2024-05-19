ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35456 منذ اندلاع الحرب

2024-05-19 / 15:18
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أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35456 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم إحصاء « 70 شهيدا و110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية »، لافتة الى أن عدد الجرحى الاجمالي بلغ 79476 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

2024-05-19 / 15:18
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‫11 تعليقات

  4. {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

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  9. حسبنا الله ونعم الوكيل
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يارب العالمين

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