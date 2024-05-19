مروحية رئاسية إيرانية تتعرض إلى “حادث” وغموض يحيط بتواجد رئيسي على متنها

تعرضت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى “حادث” في شمال غرب البلاد الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية من دون أن تحدد ما إذا كان الرئيس على متنها.

وقال التلفزيون الرسمي إن “بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية”، مضيفا أن العمليات “جارية” لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن رئيسي وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، من بين ركاب المروحية.

زار الرئيس الإيراني الأحد محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خصوصا بتدشين سد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.

ويتولى إبراهيم رئيسي (63 عاما) رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ حزيران/ يونيو