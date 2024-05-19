نقابة ترفض”منطق الانتقام” في قضية ” طلبة الطب “

هبة بريس /ع عياش

رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ”منطق الانتقام” الذي تتعامل به كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي مع الأساتذة الموقوفين والطلبة بكلية الطب والصيدلة.

واصدرت النقابة بلاغا توففت على استمرار “الاحتقان” واحتجاجات الطلبة و العديد من القطاعات والهيئات.

وكان “للغة التصعيد” التي لجأ إليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،دور كبير في اشعال فتيل التوتر في صفوف طلبة كليات الطب والصيدلة

ورفض بعض ٱباء طلبة الطب الصيفة التي خاطب بها وزير التعليم ، طلبة الطب والصيدلة وهو الذي حذرهم من استمرار مقاطعة الدروس، ودعاهم إلى الالتحاق بالفصول الدراسية من أجل اجتياز الامتحانات، بينما رفضت المعارضة البرلمانية “لغة التهديد”.

وقال ميراوي خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، إن الحكومة والوزارات الوصية على القطاع فتحت منذ بداية المقاطعة باب الحوار من أجل الرد بشفافية على انشغالات الطلبة الأطباء، وشددت على قناعتها بأن الأطباء ينبغي أن يتلقوا تكوينا ذا جودة ومن طراز عالمي.

واضاف ميراوي حينها “لن أخفي عليكم، الوضع لا يبشر بخير، وتمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة، وسيتم التوجه نحو حلول أخرى قد تؤدي إلى خسائر فادحة

بالمقابل سجل بعض ٱباء الطلبة امتعاضهم من هذا التصعيد موضحين انه ستكون لذلك نتائج “وخيمة” على الطلبة وعائلاتهم، وأيضا وعلى المنظومة الصحية ببلادنا التي تعرف خصاصا مهولا في الأطر الصحية بشكل عام .