إحباط “محاولة انقلاب” في جمهورية الكونغو الديمقراطية

هبة بريس

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية سيلفان إيكينج ، عن إحباط محاولة انقلاب اليوم الأحد من قبل قوات الدفاع والأمن في العاصمة كينشاسا.

وقال المتحدث في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي ونقلتها وكالة الأنباء الكونغولية (ACP) “يؤكد الجيش أن الوضع تحت السيطرة ويطلب من سكان العاصمة كينشاسا ممارسة أعمالهم بحرية”، مضيفا أنه جرى اعتقال العديد من الضالعين في هذه المحاولة.

وأشار إلى أن “هذه المحاولة تورط فيها أجانب وكونغوليون”، وقد تم “تحييدهم جميعا بما في ذلك زعيمهم