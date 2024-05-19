بعد محاولة اغتياله.. رئيس حكومة سلوفاكيا يتجاوز “مرحلة الخطر”

هبة بريس / وكالات

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، الأحد، أن رئيس الحكومة، روبرت فيكو، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال الأربعاء، تجاوز مرحلة الخطر.

وجاء في تصريح لكاليناك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة: “لم يعد هناك خطر مباشر يهدد حياة” فيكو، لكن حالة الأخير “لا تزال خطيرة وتتطلب رعاية مشددة”، حسب وكالة فرانس برس.

وأصيب رئيس الوزراء البالغ من العمر 59 عاما، بخمس طلقات من مسافة قريبة في هجوم أحدث صدمة في جميع أنحاء أوروبا، وأثار مخاوف من حالة الاستقطاب السياسي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة.

وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك، إن المشتبه به في الهجوم، الذي اعتقلته السلطات على الفور، “تصرف بمفرده”، لافتا إلى أنه “شارك في السابق باحتجاجات مناهضة للحكومة”، وفقا لوكالة رويترز.