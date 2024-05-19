“الذكرى19 INDH”… لقاء تواصلي و زيارة مشاريع اجتماعية بمكناس

ع محياوي _ هبة بريس

في اطار الاحتفال بالذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قام عامل عمالة مكناس ، السيد عبد الغني الصبار ، يوم أمس السبت 18 ماي الجاري، مرفوقا بعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة ، بزيارات ميدانية للوقوف على سيرعدة مشاريع تم إنجازها في اطار البرنامج الرابع من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم مكناس.

هذا وقبل الزيارة الميدانية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ألقى عامل عمالة مكناس الذي أعطى الكثير للعاصمة الإسماعيلية بتجربته وتفانيه في العمل بالقاعة الكبرى بملحقة الإسماعيلية اكدال كلمته الافتتاحية ونوه بالحضور وبمنجزات المبادرة تخليدا للإحتفال بالذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أعطى إنطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه التاريخي الموجه إلى الأمة يوم الأربعاء 18 ماي 2005 و شكل هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل الوقوف على إنجازات المبادرة وما تكتسيه من صبغة قوية في هذا الورش الكبير ، بدوره رئيس قسم العمل الإجتماعي قام بتقديم عرض حول حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 _ 2023 على صعيد عمالة مكناس، المندوب الإقليمي للصحة و الحماية الإجتماعية بدوره ألقى عرض حول موضوع ” 1000 يوم الأولى” .

وبعد اللقاء التواصلي بالقاعة الكبرى ، توجه الوفد الرسمي المرافق للسيد العامل بزيارة للمركز الصحي مولاي إدريس زرهون والخاصة بصحة الأم والطفل ، حيث تم الاطلاع على حصيلة الخدمات والرعاية الصحية والإنجازات التي تم تحقيقها برسم سنة 2023 على مستوى هذا المركز ، كما تم الوقوف على سير خدمات القافلة الطبية الممولة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والرعاية الاجتماعية لهذا المركز.

كما تمت زيارة دار الأمومة مولاي ادريس زرهون ، التي تم تجهيزها في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم الوقوف على نوعية و جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء من طرف الأطقم الطبية، وتوزيع ألبسة لفائدة حديثي الولادة و زيارة أقسام الأمهات بدار الامومة مولاي ادريس زرهون، التي تلعب دورا محوريا في استقبال الأمهات والنساء في طور الانجاب و كذا الإيواء لتلقي جميع المعلومات الضرورية الخاصة بصحة الأم والطفل عبر تنظيم دورات تحسيسة ولقاءات تواصلية دورية لفائدة هذه الفئة وكذا تمكينهم من الاستفادة من خدمات خلية الاستماع على مستوى هذا المرفق الاجتماعي.