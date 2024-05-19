عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية
استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة، تزامنا مع توسيع جيش الاحتلال نطاق عملياته العسكرية شمالي القطاع ونزوح الآلاف من الفلسطينيين.
وفي شمال القطاع، قالت مصادر طبية إن “أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال أمس السبت في شمال غزة، بعضهم وصل مستشفى كمال عدوان، والآخر لا يزال تحت الركام”.
وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر المقاومة والقوات الإسرائيلية، وسط انفجارات وقصف مدفعي مكثف متواصل على عدة مناطق في محافظة شمال غزة، حيث شوهدت أعمدة الدخان متصاعدة في المنطقة.
وأشاروا إلى وجود قصف مدفعي كثيف على مناطق عدة في بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وتقدم عدد من الآليات الإسرائيلية في محيط منطقتي قليبو والشيخ زايد شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، وسط حالة نزوح كبيرة من مناطق غربي مخيم جباليا باتجاه غرب مدينة غزة.
15 تعليقات
الله اكبر ربي يتقبلهم في صفوف الشهداء يارب
{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}
تقبلهم الله مع زمرة الشهداء و المجاهدين
اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء
شجاعة منقطعة النظير
نسأل الله لهم الرحمه والمغفره
اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يارب العالمين
رحمهم الله تعالى واسكنهم فسيح جناته أنا لله وانا اليه راجعون
نسأل الله العظيم ان يتقبلهم من الشهداء يا الله
مقبلين غير مدبرين ربنا يتقبلهم من الشهداء
اللهم تقبلهم مع الشهداء في الفردوس الأعلى إن شاء الله
رحمة الله عليهم شهداء بإذن الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم نصرك يارب عاجلا غير اجلا يارب
نسال الله ان يتقبلهم من الشهداء
يارب ارحمهم واغفر لهم يارب وتقبلهم شهداء يارب
اللهم تقبلهم واغفر لهم