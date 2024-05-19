طقس الاحد ..اجواء مشمسة في كل ربوع المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول زخات رعدية معتدلة ومصحوبة ببرد وهبات رياح مع الرعد بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة محليا بكل من سهول المحيط الأطلسي، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذا بالشمال-الغربي للأقاليم الصحراوية.

وسيلاحظ إلى جانب ذلك، تناثر غبار محليا بالجنوب-الشرقي وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من الواجهة المتوسطية، السهول الشمالية والوسطى، والأطلس الصغير، والجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، هضاب الفوسفاط والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 11 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى أحيانا هائجا على طول الساحل الأطلسي.