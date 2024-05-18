انقلاب سيارة للنقل المدرسي باليوسفية يرسل أزيد من 30 تلميذا إلى المستعجلات
هبة بريس_ الرباط
علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب سيارة للنقل المدرسي بإقليم اليوسفية، أسفر عن إصابة أكثر من 30 تلميذا وتلميذة إصابات متفاوتة الخطورة.
ذات المصادر، أوردت أن الحادث نجم عن اقتلاع إحدى عجلات السيارة من مكانها، مما تسبب في إنقلابها، مخلفا هلعا وخوفا بين صفوف ركابها المتعلمين والمتعلمات.
الحادث، استنفرت له عناصر من الدرك الملكي للوقوف على ملابسات الحادث، وفتح بحث معمق في الموضوع تحت إشراف النيابة المختصة، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحايا اتباعا لتلقي الاسعافات الأولية.
5 تعليقات
ليس كل من لديه رخصة سياقة هو أهل للسياقة لزم الحضر والحفاض على أرواح الأبرياء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحذر ثم الحذر ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحذر ثم الحذر …
اللهم ارزقنا السلامة في الطرقات ..
قبل انطلاق الحافلة على السائق مراقبة العجلات و الاضواء وكل ما يخصها ..