المحاسبون يخوضون وقفة احتجاجية لهذا السبب

هبة بريس_ الرباط

في اطار المسلسل النضالي وتماشيا مع البرنامج النضالي الذي تم الاتفاق عليه وامام صمت المسؤولين عن القطاع المحاسباتي ، تنهي الجمعية المهنية للمحاسبين إلى علم كافة المحاسبين المقصيين من لوائح الاعتماد اعلان عن وقفة احتجاجية .

وقرر المحاسبون المقصيون من لوائح الاعتماد ، تنظيم وقفة إحتجاجية، يوم الاربعاء 22 ماي 2024 أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية بالرباط ، على الساعة الحادية عشر صباحا.قصد إثارة الانتباه إلى الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

ويتعلق الأمر ( وفق مصدر مهني ) بكثير من المهنيين، لا زالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية، والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين ، فقد تم إقصاء ( وفق ذات البيان ) فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري و الضريبة المهنية، سواء قبل 31/12/2018أو بعده، خارج أي تصنيف، علما بأن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث (3) وعشر (10) سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان، ومع ذلك، أصبحت مكاتبهم مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم.

ويطالب المحتجون ، إدماج كافة المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.