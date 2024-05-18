رئيس المنطقة الامنية بالحي الحسني كازا يتحدث إعطاء انطلاقة العمل بمصلحة جديدة لحوادث السير بحي الن

مقالات ذات صلة
تدشين ثلاث مصالح أمنية جديدة بالدارالبيضاء اضافة لتنقيل مصلحة…
2024-05-18 / 21:27
استقبال خاص و تكريم رائع لحفظة القرآن الكريم خلال…
2024-05-18 / 21:22
عناصر الحماية المقربة للأمن الوطني تتدخل لإزاحة الخطر على…
2024-05-18 / 21:11
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحتفي بذكراها الـ19 بالبرنوصي كازا
2024-05-18 / 20:35
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحتفي بذكراها الـ19 بالبرنوصي كازا
2024-05-18 / 20:35
فتيات حافظات لكتاب الله يبتهلن داخل معرض الأبواب المفتوحة…
2024-05-18 / 20:18
الهيلالي يحفز لاعبي بركان وينقل لهم خبرته قبل نهائي…
2024-05-18 / 20:10
شرطة الخيالة يستعرضون مهاراتهم في الأبواب المفتوحة للأمن الوطني…
2024-05-18 / 20:00
بالفيديو .. اجواء حماسية في اخر حصة تدريبية لنهضة…
2024-05-18 / 19:26
عمالة تطوان تخلد الذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
2024-05-18 / 18:00