استعدادًا لفصل الصيف.. تحرير شاطئ طنجة من الاستغلال العشوائي

2024-05-18 / 20:56
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قامت السلطة المحلية بالملحقتين الإداريتين التاسعة و العاشرة بمدينة طنجة صباح اليوم السبت 18 ماي 2024 بحملة على مستوى نفوذها الترابي (الدائرة الحضرية طنجة المدينة) لتحرير الملك العمومي.

وتهدف الحملة لتحرير الملك العمومي بالشاطئ البلدي من الاستغلال العشوائي الذي يسبب مشاكل كبيرة و يزعج راحة المصطافين، حث تمّ حجز أكثر من 100 كرسي، وعدد من الطاولات والأواني المستعملة في الطبخ، وكذا المضلات الشمسية وعدد من قنينات الغاز للحجم الكبير.

2024-05-18 / 20:56
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