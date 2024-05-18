الشكلاط المصنع من ” القنب الهندي ” يصل البرلمان

2024-05-18 / 19:03
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد تداول منابر إعلامية اخبار عن تصنيع نوع من الشوكلاته من مادة ” القنب الهندي ” سيتم تسويقها في بداية الصيف بالأسواق ، تحركت المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية ، بتوجيه سؤال في البرلمان ، قصد تنوير الرأي العام الوطني حول هذه القضية التي روجت بقوة في الشارع المغربي .

وجاء طلب المجموعة، الذي استند إلى المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقب تداول منابر صحافية، خبرا يتعلق ببداية تسويق نوع من الشكولاتة المصنعة من “الكيف”، في السوق المغربية.

2024-05-18 / 19:03
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