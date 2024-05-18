الشكلاط المصنع من ” القنب الهندي ” يصل البرلمان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد تداول منابر إعلامية اخبار عن تصنيع نوع من الشوكلاته من مادة ” القنب الهندي ” سيتم تسويقها في بداية الصيف بالأسواق ، تحركت المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية ، بتوجيه سؤال في البرلمان ، قصد تنوير الرأي العام الوطني حول هذه القضية التي روجت بقوة في الشارع المغربي .

وجاء طلب المجموعة، الذي استند إلى المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقب تداول منابر صحافية، خبرا يتعلق ببداية تسويق نوع من الشكولاتة المصنعة من “الكيف”، في السوق المغربية.