حماس تعلن تصفية 20 جنديا اسرائيليا في عمليتين برفح
أفادت حركة حماس أن جناحها العسكري أعلن اليوم السبت عن الاجهاز على 20 جنديا اسرائيليت خلال عمليتين برفح.
وأضافت ذات المصادر، ان المقاومة أطلقت صواريخ باتجاه عسقلان ومواقع في غلاف غزة في الوقت الذي تواصل فيه التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا شمالي القطاع وفي الأحياء الشرقية من مدينة رفح جنوبا.
فيما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة عسقلان.
17 تعليقات
الله اكبر ولله الحمد اللهم انصر اخواننا المجاهدين وثبت أقدامهم اللهم اشفي صدور المؤمنين يارب العالمين
اللهم نسألك نصرا عزيزا عاجلاً غير آجل
اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين
اللهم انصر الحق على الباطل
الحمد الله حق حمده اللهم انصر اخوتنا المجاهدين في فلسطين
اللهم إنصرإخواننا في عزة ورفح
نصرا عزيزاامين يارب العالمين
الارض ترجع لأصحابها أن شاء الله وعد الله حق
اللهم انصر اخواننا المسلمين و المقاومين في غزة
الله اكبر ولله الحمد
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
اللهم سدد رمي المجاهدين يارب العالمين
اللهم أنصر اھل غزة
اللهم انصر اهل فلسطين
وارفع شأنهم بين الامم
اللهم انصر الاسلام والمسلمين
اللهم سدد رميهم وكن لهم عوناً ونصيرا
اللهم سدد رميهم
اللهم وحد صفهم
الله اكبر ولله الحمد اللهم سدد رميهم يارب العالمين
الله أكبر ولله الحمد.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.
اللهم سدد رميهم واحفظهم بعينك التي لا تنام.
اللهم عليك بالصهاينة فقد طغوا وتجبروا.
آمين يا رب العالمين