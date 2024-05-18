حماس تعلن تصفية 20 جنديا اسرائيليا في عمليتين برفح

2024-05-18 / 18:30
17

أفادت حركة حماس أن جناحها العسكري أعلن اليوم السبت عن الاجهاز على 20 جنديا اسرائيليت خلال عمليتين برفح.

وأضافت ذات المصادر، ان المقاومة أطلقت صواريخ باتجاه عسقلان ومواقع في غلاف غزة في الوقت الذي تواصل فيه التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا شمالي القطاع وفي الأحياء الشرقية من مدينة رفح جنوبا.

فيما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة عسقلان.

 

 

2024-05-18 / 18:30
17

مقالات ذات صلة

أول بيان سعودي عن حادث مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-19 / 19:06

الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يتعلق بحادثة مروحية…

2024-05-19 / 18:22

دعوات للصبر والصلاة ..استنفار في إيران بحثا عن رئيسي

2024-05-19 / 18:08

مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب…

2024-05-19 / 16:35

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35456 منذ اندلاع…

2024-05-19 / 15:18

مروحية رئاسية إيرانية تتعرض إلى “حادث” وغموض يحيط بتواجد…

2024-05-19 / 15:05

إحباط “محاولة انقلاب” في جمهورية الكونغو الديمقراطية

2024-05-19 / 13:02

بعد محاولة اغتياله.. رئيس حكومة سلوفاكيا يتجاوز “مرحلة الخطر”

2024-05-19 / 12:48

عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية

2024-05-19 / 10:13

العاهل السعودي يخضع لفحوصات طبية بعد ارتفاع في درجة…

2024-05-19 / 09:28

‫17 تعليقات

  1. الله اكبر ولله الحمد اللهم انصر اخواننا المجاهدين وثبت أقدامهم اللهم اشفي صدور المؤمنين يارب العالمين

    1
    رد

  17. الله أكبر ولله الحمد.
    وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.
    اللهم سدد رميهم واحفظهم بعينك التي لا تنام.
    اللهم عليك بالصهاينة فقد طغوا وتجبروا.
    آمين يا رب العالمين

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى