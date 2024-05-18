فاجعة بسطات..م.صرع طفل في ربيعه الثاني في حادثة سير
هبة بريس_ مكتب سطات
علمت هبة بريس من مصادرها، أن طفلا صغيرا في ربيعه الثاني لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح خطيرة ناجمة عن اصطدام بينه وبين سيارة خفيفة بحي الفرح بمدينة سطات.
وأضافت مصادرنا، أن الحادث خلف حالة من الحزن والأسى بين سكان الحي وأسرة الفقيد، فيما انتقلت عناصر الوثاية المدنية وعناصر الشرطة لمعاينة الواقعة الأليمة، ونقل الضحية صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني ومنه إلى مستودع الأموات.
ذات المصادر، أكدت أن العناصر الأمنية احتفظت بسائق السيارة تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
18 تعليقات
اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون َََ…. والله أحزنني الخبر
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الله يصبر قلب أهله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
ان لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ودوام الله اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة واسكنه فسيح جناته ويجعل مثواه الجنه يارب
انا لله و إنا إليه راجعون
انا الله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويصبر اهله
ان لله وان اليه راجعون الله يرزق ميمتوا الصبر
إناا الله وإناا إليه راجعووون الله يرحمو مسكين 💔😢
الله يرحمه والله يصبر ميمتو
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك و ارزق أهله الصبر والسلوان و الشفاء للطفل المصاب 😢😓😞
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
ربنا يصبر اهله يارب
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
ربنا يصبر اهله يارب
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يصبر قلب أمه
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 💔😢
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم