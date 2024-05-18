فاجعة بسطات..م.صرع طفل في ربيعه الثاني في حادثة سير

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن طفلا صغيرا في ربيعه الثاني لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح خطيرة ناجمة عن اصطدام بينه وبين سيارة خفيفة بحي الفرح بمدينة سطات.

وأضافت مصادرنا، أن الحادث خلف حالة من الحزن والأسى بين سكان الحي وأسرة الفقيد، فيما انتقلت عناصر الوثاية المدنية وعناصر الشرطة لمعاينة الواقعة الأليمة، ونقل الضحية صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني ومنه إلى مستودع الأموات.

ذات المصادر، أكدت أن العناصر الأمنية احتفظت بسائق السيارة تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.