سانت كيتس ونيفيس تدعم حلا سياسيا في إطار سيادة المغرب على صحراءه

2024-05-18 / 16:26
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دعت سانت كيتس ونيفيس إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية ، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، الذي عقد ما بين 14 و16 مايو الجاري بكاراكاس.

وأكدت الممثلة الدائمة لسانت كيتس ونيفيس لدى الأمم المتحدة ، أن بلادها “تساند تسوية هذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وفي ذات المؤتمر جدد اتحاد جزر القمر تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأبرز الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة ، أن بلاده “تؤيد بشكل تام المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مبرزا أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية والمنسجمة مع القرارات الأممية، تمثل الحل القائم على التوافق.

2024-05-18 / 16:26
14

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‫14 تعليقات

  1. عاش الملك محمد السادس والاسرة الملكيه
    المغرب بصحرائه في قلوبنا نفدو بلدنا بروحنا

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