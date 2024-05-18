اكادير :مواطن وجد نفسه شخصية ” مهمة” محاط بحراسة أمنية مشددة بالأبواب المفتوحة

وجد مواطن أكاديري نفسه شخصية ” مهمة ” محاط بفرقة أمنية لحمايته، خلال عرض قدمته فرقة خاصة بحماية الشخصيات ، ضمن عروض الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي انطلقت الخميس الماضي، بحضور شخصيات وازنة .

المواطن الأكاديري تمت دعوته من وسط حشود من المواطنين التي تتبعت العرض المتميز التي قدمته فرقة أمنيةً من 8 عناصر ضمنهم شرطيتان، وهو ما يعكس أهمية العنصر النسوي لدى المديرية العامة للأمن الوطني، والمهام الكبيرة التي باتت تسند لها.

الفقرة الاستعراضية ، تكشف أهمية الحراسة الأمنية للشخصيات ، وطريقة اشتغالها بشكل دقيق وبدون اخطاء لحماية ” الشخصية “، ولعل مستوى التكوين الذي تتلقاه عناصر الفرقة الأمنية، يكشف المستوى العالي في التكوين، والذي خول عناصر الامن الوطني، ان تكون فرق مؤهلة لحماية الشخصيات العالمية.

الابواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير ، في نسختها الخامسة ، عرفت حضور جماهري كبير من أقاليم جهة سوس ماسة ، وكذلك من زوار مدينة اكادير .

حفل انطلاق هذه الفعالية، عرف حضور وازن من شخصيات ، من ضمنهم عدد من أعضاء الحكومة، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) أحمد ناصر الريسي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض الوسائل اللوجستية والعملياتية لمختلف الوحدات الأمنية، فضلا عن عرض فيديو حول ولادة مدينة أكادير من جديد بعد زلزال 1960 وتدبير زلزال الحوز، إضافة إلى تقديم عرض احترافي حول تقنيات التدخل والدفاع عن النفس.

كما تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول منصة الإبلاغ عن المحتوى الرقمي غير المشروع “إبلاغ”، التي تتيح لمستخدمي الفضاء الرقمي الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق أو غير مشروع يتم تداوله على شبكة الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ضمان احترام البيانات الشخصية للمستخدمين.

إثر ذلك، جرى تقديم عرض احترافي لكوكبة الدراجين وشريط فيديو لتمرين محاكاة مشترك للقوات الخاصة وخبراء من الشرطة العلمية والتقنية لتفكيك خلية إرهابية.