ضربة معلّم لجهوية الدرك الملكي بسطات..تفاصيل الإطاحة بعصابة النصب يتزعمها دركي سابق

هبة بريس_ الرباط

من المنتظر أن تحيل عناصر المصلحة الجهوية للفصيلة القضائية بسطات ثلاثة أشخاص على النيابة العامة غدا الأحد في ملف يتعلق بتكوين عصابة اجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية، فيما آخر شخص يرجح أن يتم تقديمه في حالة سراح.

ليلة القبض بعد عملية استدراج ناجحة

كانت مكالمة هاتفية من أحد المشتبه فيه كافية لإسقاط الرأس المدبر وهو دركي سابق كان موضوع مذكرة بحث وطنية، حين تلقى المكالمة من زميله الذي كان حينها في قبضة الدركيين، والذي أخبره بوجود “همزة” فضرب موعدا له أمام مقر بلدية سطات، وما تسلق درجها الأول حتى وجد عناصر الفصيلة القضائية بجهوية الدرك الملكي بسطات له بالمرصاد والأصفاد في يديه.

سقوطه هذا، ساهم في القاء القبض على باقي المشتبه فيهم ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه، منهم واحد تم القبض عليه بإحدى الأحياء السكنية بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية الولائية بسطات.

نصب واحتيال ومبالغ مالية

حسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن المشتبه فيهم كانوا يُسقطون ضحاياهم في شباك النصب والاحتيال، من بينها أنهم كانوا يتصلون بأرقام هاتفية مثبتة على عقارات معينة، وحث أصحابها على كرائها أو بيعها، عبر لعب دور الوسطاء، ومنهم من كان يقدم نفسه كمسؤول مدير بنك، يعمل في اعتقاده على تسهيل الدفعات لأصحابها مقابل تلقيه عمولات مالية ” سمينة” والذي تم توقيفه بتنسيق مع عناصر أمن ولاية سطات.

ويذكر، أن عناصر الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بسطات، قد أفلحت في الآونة الأخيرة من تفكيك العديد من الملفات ومعالجة العديد من القضايا التي كانت موضوع اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، من بينها عصابات الفراقشية المتخصصين في سرقة المواشي، وعصابات النصب والاحتيال والتزوير وغيرها، وهي التحركات التي خلفت ارتياحا كبيرا بين صفوف معظم المتتبعين والمهتمين.