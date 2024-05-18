المغرب أقل الدول رفضا لملفات تأشيرات شنغن لمواطنيه و الجزائر الأعلى مغاربيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

معطيات مثيرة تلك التي صدرت مؤخرا بخصوص نسبة رفض تأشيرات فيزا “شنغن” في الدول المغاربية، حي أن المغرب هو الدولة الأقل رفضا لملفات مواطنيها بينما الجزائر نالت المرتبة الأولى من حيث رفض قنصليات الدول الأوروبية لملفات تأشيرات الجزائريين.

و في هذا الصدد، أوضحت منصة “شنغن فيزا أنفو” المتخصصة في أخبار و معلومات التأشيرات الأوروبية “شنغن” أن المغرب سجل أدنى مستويات رفض الحصول على تأشيرة “شنغن” مغاربيا.

و حسب ذات المعطيات، فإن حوالي 591 ألفا و404 مواطن مغربي قد تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة شنغن خلال العام الفارط 2023، و ذلك بزيادة بنسبة 39.7 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله.

و أوضحت ذات المعطيات أن نسبة رفض التمثيليات الديبلوماسية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في المغرب رفضت فقط 23 في المئة من هاته الملفات، و هي نسبة الرفض الأقل في الدول المغاربية.

و أضافت المنصة السالفة الذكر أن نسبة رفض ملفات و طلبات تأشيرة “شنغن” بلغت بالنسبة للجزائريين 35 في المئة، و هي النسبة الأعلى من حيث الرفض، تليهم طلبات الموريتانيين، ثم التونسيين و بعدهم المواطنين الليبيين.

استنادا إلى بيانات للمفوضية الأوروبية، فإن المغاربة احتلوا المركز الرابع عالميا في قائمة أكثر الجنسيات طلبا لتأشيرة شنغن، بعد الصينيين الذين جاؤوا على رأس القائمة بـ1.11 مليون طلب، وتركيا ب1.05 مليون، والهند ب966.000 ألف، فيما جاءت روسيا بعد المغرب بـ520 ألفا و387 طلبا.