Moroccan medicine students shout slogans during a demonstration against a controversial bill that enforces them to work in public health services during a two-year period after finishing their studies, on October 28, 2015, in the capital Rabat. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo by FADEL SENNA / AFP)

منظمة التجديد الطلابي تستنكر توقيف وطرد أطباء المستقبل

2024-05-18 / 11:16
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هبة بريس_ الرباط

وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي قرار التوقيف والطرد النهائي الذي طال عددا من طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، (وصفته) بالقرار العقابي، مشددة على تصريحات الوزير الميراوي الأخيرة هي عبارة عن ضوء أخضر لمجالس الكليات ورئاسات الجامعات لإصدار مثل هكذا قرارات.

واعتبرت منظمة التجديد الطلابي في بلاغ لها، أن هذه الخطوة ستزيد من تفاقم الأزمة، وتضع نقطة نهاية لمحاولات الحوار الجاد الذي يسعى إليه طلبة الطب، معتبرة أن حل مكاتب الطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان “خطوة خطيرة وغير مسؤولة”.

 

المنظمة المذكورة حذرت من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن تصعيد الإجراءات العقابية، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل لا يخدم مصلحة الطلبة ومصلحة القطاع الصحي ببلادنا، داعية الجامعات التي اتخذت قرارات ظالمة في حق طلبة الطب، إلى إلغاء هذه القرارات فورا وفتح باب الحوار الجدي والمسؤول مع الطلبة لتلبية مطالبهم المشروعة بدلًا من انتهاج سياسة القمع والعقوبات.

كما دعت وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة إلى التخلي عن سياسة الآذان الصماء والاستجابة لمطالب الطلبة بالحوار، مجددة تأكيدها على ضرورة وأهمية استقلالية اللجنة الوطنية لطلبة الطب وحق الطلبة في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم دون تدخل أو ضغط أو توجيه من أي جهة كانت، كما أكدت استمرارها في دعم طلبة الطب في نضالهم المشروع حتى تحقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم.

2024-05-18 / 11:16
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