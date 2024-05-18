مراكش : ضبط كمية من المخدرات بحوزة سيدة على متن حافلة

تمكنت العناصر الأمنية المرابضة بالسد القضائي طريق البيضاء في ساعة مبكرة صباح يوم امس الجمعة ، من ضبط سيدة على متن حافلة قادمة من مدينة الرباط، متحوزة ب55 صفيحة من مخدر الشيرا بوزن 5KG، بالإضافة إلى 1KG من مسحوق الكيف و نصف كيلوغرام من مادة طابة .

هذا ومن خلال البحث الأولي تبين أن المعنية كانت قادمة من مدينة وزان و متجهة نحو إحدى مدن الجنوب من أجل تسليم المخدرات إلى شخص تجهل هويته، تتحوز فقط على رقم هاتفه الشخصي.

هذا وقد تمت إحالة المعنية بالأمر رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث والتقديم.

وتجدر الإشارة انه خلال أسبوع واحد تم توقيف سيدتين تحملان المخدرات، مما يشير إلى ان بارونات المخدرات بدأت تستخدم النساء في نقل الممنوعات .