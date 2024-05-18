الحرفش يشيد بقدرة واستعداد الأمن المغربي على تخطي كافة التحديات

أشاد أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، اليوم الجمعة، بالالتزام الثابت للمديرية العامة للأمن الوطني بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين.

وكتب السيد الحرفش، في تدوينة على منصة (إكس)، بمناسبة حضوره حفل الافتتاح الرسمي للأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتزامن مع الذكرى الـ 68 لتأسيسها، إنه “احتفال مميز بكافة فقراته وعروضه الحية، أكدت فيه أسرة الأمن الوطني “التزامها الثابت على مدى 68 سنة بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط”.

كما نوه السيد الحرفش باستعداد وقدرة الأمن الوطني على “تخطي كافة التحديات المستقبلية”، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالات السنوية لتأسيس الأمن الوطني، بدعوة من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي.

وانطلقت مساء أمس الخميس بأكادير الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”.

وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة، التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.