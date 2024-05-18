صربيا.. 13 جريحا في حادث تصادم قطارين ببلغراد

أصيب 13 شخصا بجروح، أربعة منهم بليغية، جراء تصادم في نفق ببلغراد بين قطار للبضائع وآخر للركاب تجاوز إشارة حمراء، وذلك بحسب ما أفاد به وزير النقل الصربي، غوران فيسيتش.

وأوضح الوزير أن “13 شخصا تلقوا العلاج، بينهم السائق ومراقبة واثنين من الركاب تم نقلهم إلى مركز الطوارئ”، لافتا إلى أن “تسعة ركاب عادوا إلى منازلهم” نظرا لأن جروحهم كانت طفيفة.

وأشار فيسيتش إلى أن قطار الركاب اصطدم بقطار البضائع الذي كان متوقفا “في منتصف النفق”، وذلك على بعد أربعة كيلومترات من وسط بلغراد قرب جسر “بانتشيفو”.

وأكد مسؤولون أن سبع سيارات إطفاء و25 عنصرا تدخلوا لتقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف.