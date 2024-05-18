الجزائر ثاني مستورد للقمح في العالم.. ما صورته الكاميرات يحصده فلاح مغربي متوسط لوحده
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ أيام، و الآلة الإعلامية العسكرية بالجزائر تسوق لمقاطع فيديو، أغلبها تم إنتاجه باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي، لأغراض يعلمها جيدا حكام المرادية، و تروج أنها قامت بإنجاز “عظيم” و ذلك بإنتاج أطنان من القمح.
الجزائر تناست و هي تسوق لتلك المقاطع “المركبة” و “المفبركة”، أنها و بلغة الأرقام هي ثاني بلد يستورد القمح في العالم، لتغطية الحاجيات الكبيرة للجزائريين الذين لا يجد معظمهم ما يعجنون به خبزا يقيهم الجوع اليومي الذي يعيشونه.
بضع آلات حصاد و عدد محدود من الشاحنات، تم تصويرها و هي في طريقها لجنوب الجزائر، مرفقة بتعليقات المئات من الذباي الإلكتروني الذي يحاول تصديق أكاذيب العسكر، و كما لو أن الأمر حتى و لو لم يكن مفبركا بالذكاء الاصطناعي، إنجاز عظيم و فتح كبير، علما أن ما أظهرته كاميرات القنوات العمومية الجزائرية لا يعدو أن يكون غلة فلاح متوسط في المغرب لا غير.
و حسب آخر المؤشرات الرقمية التي نشرتها مؤسسة بريطانية متخصصة فإن بلاد تبون و شنقريحة تعتبر ثاني مستورد للقمح في العالم، بغلاف مالي يقدر بأربعة مليارات دولار.
الجزائر، الأرض القاحلة و الجافة، و التي يحاول نظام العسكر الترويج على مشاريع فلاحية بها، حتى و لو صدقنا أنها حقيقية، فلا يمكن أن تصل حتى لإنتاج الفلاح “الحاج محمد بن الشايب” لوحده، كمثال بسيط لا غير.
و ليس غريبا أن تتفتق عبقرية عسكر الجزائر الحاكم الخالي من المادة الرمادية، السنة المقبلة، لتنظيم معرض للحبوب و القطاني، للترويج على أن بلادهم باتت منتجة لبضع أطنان من القمح، خاصة أنهم أدمنوا الاستنساخ و “النقيل” من أسيادهم المغاربة، و لا بأس في ذاك مادام التلميذ الكسول دوما معجب بالمجتهد، غير أنهم إن أرادوا ذلك فليزوروا مدينة برشيد و ليطلعوا على ما يعرض بمعرضها الخاص بالحبوب و القطاني، و كما قال أحدهم “راه نيت خاصهم يجيو يزورو برشيد باش يتعالجو”…
28 تعليقات
الناس تقارن بين المانيا و اليابان و النرويج و
و نحن محدودي العقل نقارن بين ليبيا مورتانيا المغرب الجزائر مصر
حثى أنتما حماق من الأفضل هداك الشعب يعيشون في الحلم اللي فيهم يكفيهم اغلقوا الحدود من فظلكم العدوى تنتشر ولا تمدون أيادي الصلح ولا المساعدات يعني لا توجد دولة جارة نحن لا نريد دولة من هذا النوع
والله شيء مؤسف ان نقرء هذه الفتن بين شعبين جارين اين المشكل لما يكون المحصول وفير في الجزاءر أكيد سيستفيد منه اخواننا المغاربة ان اقتضت الحاجة اتركو الشعوب لحالها
ماهدا الحقد والكراهية اللهم وحد صفوف المسلمين وطيب قلوبهم امين ياربي
لا اخوة مع جار السوء الذي يكن العداء لكل ما هو مغربي ويكيد لنا
الجزاءر كيان غامض لاأحد يعرف لحد الأن هل هو حقيقة أم فقط خيال يشهره البعض ضد المغاربة والعرب لإصابتهم بالأمراض النفسية والتوترات العصبية .
مجرد تساؤل.
ما مصير من مازال يمارس التضليل !!!؟؟؟
1- يوم: 16/05/2024، نشرت مجلة “جون أفريك” مقلا تحت عنوان:
“Sur le marché du blé, l’Algérie devrait supplanter le Maroc en 2024”
جاء فيه ما نصه:
Miné par la sécheresse, le royaume va céder la deuxième place des pays producteurs de blé à l’Algérie. Et devoir importer.
2- يوم: 18/05/2024، نشرت “القدس العربي” مقالا تحت عنوان: ” الجزائر تتجه لخطف المركز الثاني بين الدول الأفريقية المنتجة للقمح من المغرب “، جا فيه ما نصه:
” في سوق القمح.. من المفترض أن تحل الجزائر محل المغرب في عام 2024” ” انتهى الاقتباس
3- يوم: 17/05/2024، نشرة صحيفة “رأي اليوم” مقالا تحت عنوان:” مصادر أمريكية: الجزائر تتفوّق على المغرب في إنتاج الحبوب وتُصبح الثانية في إفريقيا بعد مصر وتَمضي في تأمين أمنها الغذائي وتُصبح الثانية”، جاء فيه ما نصه:
“تفوّقت الجزائر ولأول مرة على المغرب في إنتاج الحبوب، حسب معطيات أمريكية، وهو ما خلق جدلا وسط الاعلام المغربي وذهبت قناة التلفزيون “ميدي 1 تيفي” إلى اعتبار ذلك مجرد معطيات صادرة عن الذكاء الاصطناعي، كما لعبت الاستثمارات التركية دورا في الرفع من إنتاج الحبوب في الجزائر… وأوردت المجلة الفرنسية “جون أفريك” أمس الخميس اعتمادا على إحصائيات وزارة الزراعة الأمريكية USDA كيف تجاوزت الجزائر المغرب في إنتاج الحبوب بما مقداره 7 مليون طن من القمح، وأنتج المغرب ما يفوق أربعة ملايين طن، واحتلت الجزائر المركز الثاني في القارة الإفريقية وراء مصر التي تحتل المرتبة الأولى.
” انتهى الاقتباس
في مقال نشره موقع ” “مسبار” المتخصص في تحري صحة الأخبار من الفيديو، نشر يوم:15/05/2024 ، تقريرا تحت عنوان:” فيديو وصول العتاد الفلاحي إلى أدرار أصلي ولم يولّده التلفزيون الجزائري باستخدام الذكاء الاصطناعي “، جاء فيه ما نصه:
” تحقّق “مسبار” من مقطع الفيديو الذي نشره التلفزيون الجزائري وتبيّن أنه صحيح، إذ إنّ المشاهد حقيقية وتُظهر لقطات جوية مأخوذة بطائرة مسيرة (درون)، وليست مولّدة بالذكاء الاصطناعي كما جاء في الادعاء. ” انتهى الاقتباس والالتباس
وإليكم رابط تقرير”مسبار”:
https://misbar.com/factcheck/2024/05/15/فيديو-وصول-العتاد-الفلاحي-إل-أدرار-أصلي-ولم-يولده-التلفزيون-الجزائري-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي
نحن نعيش في عالم أضحى أصغر من القرية، بل وضعه الهاتف المحمول في حجم كف اليد، بسبب الانفتاح الإعلامي والرقمنة، والانترنت ومنصات التواصل، مما جعل تمرير المغالطات والتأويل والأكاذيب أمر مستحيل، ومن يلجأ إليهم إلا لمن أراد أن يضع نفسه محل سخرية، يَنفر ويُنفر القارئ من مقالاته، ومن يصدقه كالذي تجرع المحيط غباء واستهلك منتوج المغرب وأفغانستان من الحشيش وإنتاج كولومبيا من الكوكبين.
استغناء المداويخ بهكذا مقال يدل على غباء صاحبه والجريدة التي نشرته.
4- يوم: 17/05/2024 نشر موقع “مدار21” المغربي مقالا،تحت عنوان:””، جاء فيه ما نصه:
“مرة أخرى جرت قناة “ميدي1″ عليها سخرية متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عندما بثت فيديو يظهر شاحنات جزائرية وهي تتوجه نحو ولاية أدرار بمناسبة موسم الحصاد، مؤكدة أنها مقاطع ليست حقيقية وإنما أنتجت بـ”تقنية الذكاء الصناعي”.
وإمعانا في السخرية، ظهرت مقدمة الأخبار بالقناة وهي تتلو الخبر “على طريقة تلفزيون كوريا الشمالية”، لتؤكد أن الفيديو مفبرك وتم التلاعب به عبر مؤثرات صوتية ومرئية”، بل وتم ربط الاتصال بمحلل سياسي من فرنسا ليعلق على الموضوع…. كما ورطت “ميدي1″ المواقع الاخبارية المغربية التي نقلت خبرا منسوبا إليها، قالت فيه إنها حصلت على تصريح خاص من المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب اتحاد العاصمة الجزائري يعلن فيه استقالته قبل أن يخرج هذا الأخير لنفي الأمر.” انتهى الاقتباس
لماذا يكذبون الكابرانات على شعبهم ؟ بلاد غنية بثرواتها تعيش في الفقر والمجاعة للاسف !لكم الله.