الجزائر ثاني مستورد للقمح في العالم.. ما صورته الكاميرات يحصده فلاح مغربي متوسط لوحده
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ أيام، و الآلة الإعلامية العسكرية بالجزائر تسوق لمقاطع فيديو، أغلبها تم إنتاجه باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي، لأغراض يعلمها جيدا حكام المرادية، و تروج أنها قامت بإنجاز “عظيم” و ذلك بإنتاج أطنان من القمح.
الجزائر تناست و هي تسوق لتلك المقاطع “المركبة” و “المفبركة”، أنها و بلغة الأرقام هي ثاني بلد يستورد القمح في العالم، لتغطية الحاجيات الكبيرة للجزائريين الذين لا يجد معظمهم ما يعجنون به خبزا يقيهم الجوع اليومي الذي يعيشونه.
بضع آلات حصاد و عدد محدود من الشاحنات، تم تصويرها و هي في طريقها لجنوب الجزائر، مرفقة بتعليقات المئات من الذباي الإلكتروني الذي يحاول تصديق أكاذيب العسكر، و كما لو أن الأمر حتى و لو لم يكن مفبركا بالذكاء الاصطناعي، إنجاز عظيم و فتح كبير، علما أن ما أظهرته كاميرات القنوات العمومية الجزائرية لا يعدو أن يكون غلة فلاح متوسط في المغرب لا غير.
و حسب آخر المؤشرات الرقمية التي نشرتها مؤسسة بريطانية متخصصة فإن بلاد تبون و شنقريحة تعتبر ثاني مستورد للقمح في العالم، بغلاف مالي يقدر بأربعة مليارات دولار.
الجزائر، الأرض القاحلة و الجافة، و التي يحاول نظام العسكر الترويج على مشاريع فلاحية بها، حتى و لو صدقنا أنها حقيقية، فلا يمكن أن تصل حتى لإنتاج الفلاح “الحاج محمد بن الشايب” لوحده، كمثال بسيط لا غير.
و ليس غريبا أن تتفتق عبقرية عسكر الجزائر الحاكم الخالي من المادة الرمادية، السنة المقبلة، لتنظيم معرض للحبوب و القطاني، للترويج على أن بلادهم باتت منتجة لبضع أطنان من القمح، خاصة أنهم أدمنوا الاستنساخ و “النقيل” من أسيادهم المغاربة، و لا بأس في ذاك مادام التلميذ الكسول دوما معجب بالمجتهد، غير أنهم إن أرادوا ذلك فليزوروا مدينة برشيد و ليطلعوا على ما يعرض بمعرضها الخاص بالحبوب و القطاني، و كما قال أحدهم “راه نيت خاصهم يجيو يزورو برشيد باش يتعالجو”…
5 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل، وما الفائدة من كونها أكبر منتج للقمح أو ماتروج له مجرد كذب هو امر لا يعنينا، فان كان الخبر صحيحا فاللهم بارك لهم في حصادهم و ان كان كذبا فشعبهم أولى بلومهم، فالمرجوا الاهتمام بشؤوننا و العمل على تطوير بلادنا
سلسة المغرب الاخضر خرجت علينا، كان المغرب لو ركزنا على الحبوب والنباتات الزيتية لكان عمدنا الاكتفاء الذاتي من هذه المواد الاساسية ونحن اهتمامنا بالافوكا ما لنا والافوكا
الجزائر هاته السنة فعلا لديها محصول جيد كفاكم غرسا العقد.
بعيدا عن الفتنة بين الاشقاء،ان تنتج الجزاءر كشعب جار وشقيق القمح بوفرة شيء جيد ولكن على المغرب الراءد في الفلاحة وضع استراتيجية لتامين الأمن الغذاءي في الحبوب و المواشي و الحفاظ على الريادة الأفريقية
عين العقل.. من الواجب التركيز على موجبات الوحدة لا مسببات التشتت