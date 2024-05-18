مزارعون فرنسيون يعترضون شاحنات طماطم قادمة من المغرب واسبانيا

2024-05-18 / 09:41
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أظهرت مقاطع فيديو ، اعتراض مزارعين فرنسيين قرب مدينة “بربنيون” جنوب فرنسا الشاحنات القادمة من إسبانيا و المغرب في الطريق السيار، بحثا عن طماطم مغربية لإتلافها.

وفي وقت سابق لجأ مزارعون فرنسيون واسبان إلى إعتراض شاحنة مغربية مليئة بصناديق الطماطم ذات جودة عالية، وكبدوا الشاحنة خسائر مهمة بعد أن ألقوا بجميع الطماطم في الأرض وتعرضت للتلف تماما.

ويشكل هذا العمل العدواني الصادر عن بعض الفلاحين بفرنسا واسبانيا مادة دسمة لوسائل الإعلام اليمينية والأحزاب المتطرفة في الجارة الشمالية.

2024-05-18 / 09:41
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‫3 تعليقات

  3. نشكر الشعب الفرنسي الحر على ما يقوم به ، ونتمنى أن يبقى الشعب على عهده في اعتراض خيرات المغرب المنهوبة
    شكرا لكم ايها الاحرار ، بفضلكم صار الشعب يشتري كل شيء باتمان مناسبة

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