طنجة..القضاء يغرم نائب برلماني اعتدى على صحافي

2024-05-18 / 08:30
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قضت الغرفة الجنحية الابتدائية بالمحكمة الإبتدائية لطنجة، يوم الخميس16 ماي الجاري، بإدانة البرلماني الاستقلالي ورئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة بغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في قضية الاعتداء على الصحفي حمزة الوهابي

وحسب الحكم بالملف الجنحي عدد 17083-2104-2023، فإن القاضي قرر عدم مؤاخذة البرلماني الحمامي بتهم “الضرب والجرح العمديين والتهديد بارتكاب جناية أو جنحة والسب والقذف”، ومؤاخذته من أجل السب والقذف وعقاب ب500 درهم ، مع تحميله الصائر.

وألزمت المحكمة، بأداء المتهم محمد الحمامي لفائدة المطالب بالحق المدني حمزة الوهابي تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي الذي طالب به دفاع الصحفي أثناء جلسة مناقشة الملف.

وقضت المحكمة في الآن ذاته، بعدم مؤاخذة الصحفي حمزة الوهابي من أجل ما نسب إليه في الشكاية الكيدية التي تقدم بها البرلماني، والحكم ببراءته منها.

2024-05-18 / 08:30
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