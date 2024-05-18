سيارات أمنية مصفحة وبهويات بصرية جديدة

2024-05-18 / 08:06
3

استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني ، خلال الاحتفال بذكرى تأسيسها الثامنة والستين، تشكيلات أمنية متعددة، وسيارات أمنية بهوية بصرية جديدة وأخرى مصفحة ومجهزة بآليات الاقتحام.

وقد تم عرض مركبة أمنية ذكية ومجهزة بأحدث التقنيات وبهوية بصرية جديدة .

ودشنت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الجمعة 17 ماي، بأكادير، فعاليات الأبواب الفتوحة، حيث تمنح فرصة للمواطنين من أجل التعرف عن قرب على كل التفاصيل المهنية والاجتماعية واللوجيسيتة التي تؤطر يوميات الشرطة المغربية بمختلف أجهزتها ورتبها وتدخلاتها.

2024-05-18 / 08:06
3

مقالات ذات صلة

تأجيل محاكمة صاحب أغنية “شر زيد كبي هواي” شقيق…

2024-05-18 / 11:38

منظمة التجديد الطلابي تستنكر توقيف وطرد أطباء المستقبل

2024-05-18 / 11:16

الحرفش يشيد بقدرة واستعداد الأمن المغربي على تخطي كافة…

2024-05-18 / 10:40

مزارعون فرنسيون يعترضون شاحنات طماطم قادمة من المغرب واسبانيا

2024-05-18 / 09:41

طنجة..القضاء يغرم نائب برلماني اعتدى على صحافي

2024-05-18 / 08:30

الدار البيضاء .. إجهاض عملية تهريب شحنة ضخمة من…

2024-05-18 / 07:57

هذه توقعات حالة الطقس بالمغرب ليوم السبت

2024-05-18 / 07:54

إطلاق المنصة الرقمية “إبلاغ” لمكافحة الجرائم الإلكترونية

2024-05-17 / 22:59

اكادير : توزيع 350 شهادة للمشاركين في تكوينات التحضيرية…

2024-05-17 / 22:23

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات ستة مراكز صحية حضرية…

2024-05-17 / 22:10

‫3 تعليقات

  4. المغرب بات يتقدم بتقدم سريع وبي تيقنيات حديثة العصر في المجال الامني وهدا افتخار لنا يفتخر به كل من يحمل اسم انا مغربي

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى