سيارات أمنية مصفحة وبهويات بصرية جديدة

استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني ، خلال الاحتفال بذكرى تأسيسها الثامنة والستين، تشكيلات أمنية متعددة، وسيارات أمنية بهوية بصرية جديدة وأخرى مصفحة ومجهزة بآليات الاقتحام.

وقد تم عرض مركبة أمنية ذكية ومجهزة بأحدث التقنيات وبهوية بصرية جديدة .

ودشنت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الجمعة 17 ماي، بأكادير، فعاليات الأبواب الفتوحة، حيث تمنح فرصة للمواطنين من أجل التعرف عن قرب على كل التفاصيل المهنية والاجتماعية واللوجيسيتة التي تؤطر يوميات الشرطة المغربية بمختلف أجهزتها ورتبها وتدخلاتها.