هذه توقعات حالة الطقس بالمغرب ليوم السبت

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل، بكل من السهول الشمالية والوسطى، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وكذا بالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون مصحوبة ببعض الأمطار الخفيفة محليا.

وسيلاحظ، إلى جانب ذلك، تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بالأطلسين الكبير والمتوسط وبالمنطقة الشرقية، مع احتمال بروز رعد محلي.

يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من وسط البلاد، وأيضا بالسواحل الجنوبية.

ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و09 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، وهضاب الفوسفاط، والهضاب العليا، وما بين 16 و20 درجة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وبأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.