الفصيلة القضائية للدرك بسطات تضرب بقوة وتطيح بدركي سابق زعيم عصابة النصب

هبة بريس_ الرباط

تواصل عناصر الفصيلة القضائية التابعة لجهوية الدرك الملكي بسطات، في هذه الأثناء تحقيقاتها مع شخصين يشتبه فيهما بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتوزير وثائق رسمية، بزعامة دركي سابق…

في تفاصيل القضية وحسب ما أوردته مصادرنا، فإن أحد المشتبه فيه وهو دركي سابق كان موضوع مذكرة بحث في ملف يتعلق بالتزوير والنصب يتعلق بكراء أراضي فلاحية من أصحابها ضواحي إقليم برشيد، والصادرة في حقه مذكرة بحث وطنية، كان ينسق عمله مع أحد المشتبه فيه الآخر الذي كان يقدم نفسه كمسؤول مدير بنك، يعمل في اعتقاده على تسهيل الدفعات لأصحابها مقابل تلقيه عمولات مالية ” سمينة” والذي تم توقيفه بتنسيق مع عناصر أمن ولاية سطات.

إلقاء القبض على هذا الأخير بعد شكايات قدمت في حقه، كانت كافية لاستدراج المشتبه فيه الرئيسي ليضرب معه موعدا أمام بلدية سطات، ليجد أمامه عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي والأصفاد في يديها، ليتم اقتياده للتحقيق معه ومواجهته بالتهم المنسوب إليه، ليدل الفصيلة على اثنين آخرين من المشتبه فيهما كذلك اللذين لازالا تحت التحقيق معهما جاريا…

في انتظار تفاصيل أخرى حول الملف…