حافلة لنقل العمال تــ.ـنهي حياة دركي من فرقة الدراجين بطنجة

2024-05-17 / 20:28
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تسببت حادثة سير خطيرة ، اليوم الجمعة في مصرع عنصر ينتمي لجهاز الدرك الملكي على مستوى المنطقة الصناعية اجزناية بطنجة .

وقالت مصادر “هبة بريس ” إن حافلة لنقل العمال، تابعة لإحدى الشركات المعروفة بمدينة طنجة صدمت الضحية البالغ من العمر 24 سنة حديث التخرج بسلك الدرك الملكي ، حيث كان يشتغل قيد حياته مع كوكبة الدراجين .

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا لمعرفة أسباب وظروف وملابسات حادث السير المميت.

2024-05-17 / 20:28
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‫9 تعليقات

  1. الحفلات خصوصا بطنجة لنقل العمال كلهم متهورين وغير حافضين علا سلامت الطريق الله يهديهم

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    1
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  8. لم أر متهورين في السياق مثل سائقي نقل المستخدمين، سرعة مفرطة وتغيير اتجاه مفاجئ وعدم احترام أبسط شروط السياقة… يجب زجرهم.

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