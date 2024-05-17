حافلة لنقل العمال تــ.ـنهي حياة دركي من فرقة الدراجين بطنجة

تسببت حادثة سير خطيرة ، اليوم الجمعة في مصرع عنصر ينتمي لجهاز الدرك الملكي على مستوى المنطقة الصناعية اجزناية بطنجة .

وقالت مصادر “هبة بريس ” إن حافلة لنقل العمال، تابعة لإحدى الشركات المعروفة بمدينة طنجة صدمت الضحية البالغ من العمر 24 سنة حديث التخرج بسلك الدرك الملكي ، حيث كان يشتغل قيد حياته مع كوكبة الدراجين .

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا لمعرفة أسباب وظروف وملابسات حادث السير المميت.