حافلة لنقل العمال تــ.ـنهي حياة دركي من فرقة الدراجين بطنجة
تسببت حادثة سير خطيرة ، اليوم الجمعة في مصرع عنصر ينتمي لجهاز الدرك الملكي على مستوى المنطقة الصناعية اجزناية بطنجة .
وقالت مصادر “هبة بريس ” إن حافلة لنقل العمال، تابعة لإحدى الشركات المعروفة بمدينة طنجة صدمت الضحية البالغ من العمر 24 سنة حديث التخرج بسلك الدرك الملكي ، حيث كان يشتغل قيد حياته مع كوكبة الدراجين .
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا لمعرفة أسباب وظروف وملابسات حادث السير المميت.
9 تعليقات
الحفلات خصوصا بطنجة لنقل العمال كلهم متهورين وغير حافضين علا سلامت الطريق الله يهديهم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
لا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون..
لكل اجل كتاب..
يجب الإنتباه في الطرقات ..
رحمة الله الواسعة عليه وعلى والدينا وسائر المسلمين والصبر والسلوان لأهله
لم أر متهورين في السياق مثل سائقي نقل المستخدمين، سرعة مفرطة وتغيير اتجاه مفاجئ وعدم احترام أبسط شروط السياقة… يجب زجرهم.
انا لله وانا اليه راجعون