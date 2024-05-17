لبؤات الأطلس يسحقن المنتخب الجزائري في عقر الدار برباعية أخرى

2024-05-17 / 19:52
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جدد المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، فوزه على نظيره الجزائري بأربعة أهداف دون رد، في إياب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بدومنيكان.

وتناوبت على تسجيل أهداف لبؤات الأطلس كل من شيماء بوغازي، دينا حيزون، ولينا مختار الجامعي .

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب التي أقيمت بالملعب البلدي بمدينة بركان قد انتهت بفوز النخبة الوطنية بنتيجة أربعة أهداف لصفر.

2024-05-17 / 19:52
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‫16 تعليقات

  2. يجب على شى والي او عامل من عمال المملكة بفتح شارع اسمو 4سير واجي او شارع 8 زيرو او نتلاقاو في 8

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