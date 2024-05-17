لبؤات الأطلس يسحقن المنتخب الجزائري في عقر الدار برباعية أخرى
جدد المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، فوزه على نظيره الجزائري بأربعة أهداف دون رد، في إياب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بدومنيكان.
وتناوبت على تسجيل أهداف لبؤات الأطلس كل من شيماء بوغازي، دينا حيزون، ولينا مختار الجامعي .
جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب التي أقيمت بالملعب البلدي بمدينة بركان قد انتهت بفوز النخبة الوطنية بنتيجة أربعة أهداف لصفر.
16 تعليقات
ألف مبروك لهن ..
يجب على شى والي او عامل من عمال المملكة بفتح شارع اسمو 4سير واجي او شارع 8 زيرو او نتلاقاو في 8
ماشاء الله المغرب يقول ويحقق ويشتغل المبرنات شعارات فقط لاستحمار الشعب
الصراحة والله الى الشوهة ..
مليون مبروك لهن ..
ماشاء الله تبارك الرحمن عليهم..
مبروك عليهم
كون نساحبو احسن ليهم
مبروك لمنتخبنا الوطني المغربي النسوي
الف مبروك
ولم يتم بث المقابلة من طرف تلفزيون كرغوليا خوفا من الفضيحة
لو كان المنتخب الكبرنات هو لي فاز لرايت ضجة على اعلامهم استهزاءا بالمغرب
مبروك برافو للبؤات الاطلس
أتمنى لهم توفيق من الله
مزيدًا من النجاح والتألق الدائم إن شاء الله
ماشاء الله تبارك الله مسيرة موفقة