تطوان..التحقيق مع مقدم شرطة بسبب “الكوكايين”

عرض شرطي يعمل بتطوان على التحقيق للإشتباه في تورطه رفقة شخص آخر في قضية تتعلق بحيازة وترويج الكوكايين ،بعد تحقيق فتحته

فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور.

وبحسب مصادر ، فقد كشف التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية بالناظور تحت اشراف النيابة العامة المختصة عن تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بتطوان.

ووفق نفس المصادر، فإن هذه العملية الأمنية جرى تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث مكنت من ضبط المشتبه بهما بمدخل مدينة العروي مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة رباعية الدفع وبحوزتهما تم حجز عشر صفائح من مخدر الكوكايين، بلغ مجموع وزنها 11 كيلوغراما و 330 غراما من هذه المادة المخدرة.

واوضحت المصادر، أن عملية تنقيط المشتبه به الثاني في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد تم إخضاع المشتبه بهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة في حق الشرطي الموقوف طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.